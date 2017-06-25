Журналисты узнали, как украинцы легально зарабатывают миллионы на конопле (видео)

В Украине выращивают ненаркотическую коноплю, из которой изготавливают одежду и продукты питания, благодаря ей утепляют дома, более того - ее используют при производстве авто и самолетов и используют в лечебных целях.

Эту уникальную культуру выращивают в Глухове Сумской области. Производство волокна начинается с того, что огромные рулоны конопли загружаются на первый этап обработки сырья, затем работает мялка, сырье проходит через ряд трусилок, а на выходе - готовый конопляный продукт.

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Юрий Колесник, основатель фермерского хозяйства "Екосвіт" точно знает, как сделать бизнес на конопле. "Сыр из конопли - это полноценный заменитель тофу, поскольку он совершенно не содержит животных жиров, это чисто растительный продукт, его не производит никто в мире", - рассказал он.

Компания производит такие продукты, аналогов которых нет ни в Украине, ни в мире: конопляные семена, семена для проращивания, протеин, масло конопляное, муку, отруби и соль.

Как сообщал УНИАН, в марте, в Глухове в ближайшее время должны открыть первый европейский центр терапии марихуаной.