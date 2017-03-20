Мэр Глухова анонсировал открытие первого в Украине центра терапии марихуаной

В Глухове в ближайшее время должны открыть первый европейский центр терапии марихуаной. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Мишель Терещенко.

По его словам, инвесторы заинтересованы в создании такого центра в Глухове. Он должен открыться через три месяца, когда будет новый урожай конопли. Терещенко убежден, что это поможет в лечении больных пациентов. Заведение, как планируется, будет больше похоже на центр красоты, чем на больницу, и люди смогут не только лечиться здесь, но и расслабиться или привести себя в хорошую форму.

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"В Глухове есть конопля! Это наша традиция, у нас даже есть известный Институт конопли, который еще 20 лет назад мог выводить сорта ненаркотической конопли, которые могут использоваться для борьбы с многочисленными заболеваниями: раком, склерозом, болезнями Паркинсона и Альцгеймера", - заявил Терещенко.