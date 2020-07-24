В ЦИК объяснили, как будут проходить местные выборы 25 октября

В частности, выборы будут организовываться на новой территориальной основе и по новым избирательным системам.

В Центральной избирательной комиссии рассказали об особенностях проведения местных выборов 25 октября.

Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, об этом член ЦИК Сергей Постивый рассказал в интервью украинской редакции американского радио "Наше радио USA".

Постивый подчеркнул, что в связи с тем, что местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, то они будут иметь целый ряд важных особенностей.

По его словам, в этом году местные выборы будут организовываться на новой территориальной основе, ведь постановлением Верховной Рады от 17 июля были образованы укрупненные районы.

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Кроме того, согласно новому избирательному законодательству, в год проведения очередных местных выборов первые местные выборы назначаются и проводятся вместе с очередными. Таким образом, 25 октября вместе с очередными местными выборами будут проводиться и первые выборы.

Отмечается, что в этом году очередные и первые выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам.

Так, выборы депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальных громад с количеством избирателей до 10 тысяч) проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория соответствующей тергромады. В каждом таком округе могут быть избраны не менее двух и не более четырех депутатов.

"А выборы депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также депутатов городских, сельских, поселковых советов (территориальных громад с количеством избирателей 10 тыс. и больше) проводятся по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единый многомандатный избирательный округ, который совпадает с территорией соответственно Автономной Республики Крым, области, района, города, района в городе, села, поселка согласно административно-территориальному устройству или территории городской, сельской, поселковой территориальной громады", - пояснили в ЦИК.

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При этом предусмотрена новая система выдвижения кандидатов в депутаты политическими партиями и формирование новых видов избирательных списков кандидатов, а именно единого и территориальных избирательных списков.

Также, на выборах 25 октября будет обязательным соблюдение гендерной квоты при формировании избирательных списков местных организаций политических партий, по которой среди каждых пяти кандидатов в избирательном списке должно быть не менее двух женщин. Несоблюдение гендерной квоты в избирательном списке может служить основанием для отказа в регистрации кандидатов в депутаты от соответствующей местной организации политической партии.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

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