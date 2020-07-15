Рада назначила дату местных выборов в Украине

Выборы депутатов Верховного Совета Крыма, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, Севастополя и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской не назначаются и не проводятся.

Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение с последующими технико-юридическими правками проголосовали 326 народных депутатов из 386 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается назначить очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на воскресенье, 25 октября.

Выборы депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях АР Крым, города Севастополя и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся.

В связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных громад сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся.

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Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которые не были назначены в соответствии с пунктами 2 и 3 этого постановления, будут назначены в установленном отдельными законами порядке и сроки, при условии: прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Россией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановления полного контроля Украины за государственной границей Украины; разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины; обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что создаст возможности для соблюдения стандартов проведения выборов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Очередные местные выборы не проводятся в случае назначения первых выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября.

Кабинет министров должен принять в пределах полномочий меры по обеспечению финансирования местных выборов 25 октября за счет средств государственного бюджета Украины.

Также правительство должно совместно с Центральной избирательной комиссией разработать мероприятия и рекомендации, направленные на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19 во время проведения местных выборов 25 октября с учетом избирательных процедур и требований Избирательного кодекса.

Кроме того, Кабмин должен осуществить расчет и предусмотреть расходы на обеспечение этих мероприятий.

ЦИК должна принять меры по финансовому и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов за счет средств государственного бюджета; назначить первые местные выборы в новосозданных сельских, поселковых, городских территориальных громадах и районах, в которых в соответствии с Избирательным кодексом назначены первые местные выборы одновременно с очередными местными выборами, назначенными на воскресенье, 25 октября.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует ВР принять постановление о назначении очередных местных выборов на воскресенье, 25 октября.

Проектом постановления № 3809 предлагается назначить на воскресенье, 25 октября, очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы.

Проектом предлагалось, что "выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областях не назначаются и не проводятся".

Кроме того, проектом постановления предлагалось установить, что "в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных громад сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся".

По результатам голосования комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления № 3809 в целом с учетом предложений комитета.

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