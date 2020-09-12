Разрешения иметь официальных наблюдателей получили еще три общественные организации.

Всего ЦИК разрешил иметь наблюдателей уже 15 общественным организациям \ фото УНИАН

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила 15 общественным организациям иметь наблюдателей на местных выборах 25 октября.

Читайте такжеМестные выборы: в ЦИК рассказали, сколько украинцев уже изменили место голосованияОб этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

Так, на вечернем заседании комиссии 11 сентября были предоставлены разрешения иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 25 октября еще трем общественным организациям: "Адвокатская фирма "Агент", "Всеукраинская общественная организация "Европейский шлях" и "Контроль за выборами".

Вместе с тем общественной организации "Народ против коррупции" комиссия отказала в предоставлении такого разрешения, поскольку вопрос избирательного процесса и наблюдения за ним не относится к ее уставной деятельности, что является нарушением требований избирательного законодательства.

Всего ЦИК разрешила иметь наблюдателей уже 15 общественным организациям.

Когда местные выборы в Украине:

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, до 24 сентября включительно запланировано представление документов в соответствующие теризбиркомы для регистрации кандидатов в депутаты и кандидатов на должности сельского, поселкового и городского головы.

Отказаться от баллотирования кандидат или выдвинувшая его могут до 5 октября.

Начинать предвыборную агитацию партия или кандидат должны на следующий день после регистрации, а завершить - в 24:00 24 октября.

Кроме того, согласно плану, теризбиркомы должны образовать участковые избирательные комиссии до 9 октября.

Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 25 октября, а установить его результаты избиркомы должны до 6 ноября включительно.

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Перевод: Антонина Доломанжи