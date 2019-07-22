В ЦИК назвали причины низкой явки на парламентские выборы

Для Украины это необычно низкий показатель.

На внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в Украине 21 июля, явка составляет менее 50%.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает "РБК-Украина".

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Как отметил Радченко, для Украины это необычно низкий показатель. Но надо учитывать, что это летний период. Это все таки внеочередные выборы, которые были достаточно неожиданными для общества.

"По нашему мнению, это является большим изменением векторов. Например, на внеочередных выборах 2014 года явка составила 52%, а на выборах 2012 года 57%. То есть мировая тенденция к снижению активности избирателей коснулась к сожалению и Украины", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы состоялись, а происшествий, которые бы поставили под сомнение проведение избирательной кампании, не зафиксировано.