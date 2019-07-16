Зеленский за рулем Tesla записал новое обращение к украинцам (видео)

Видео записано во время поездки Зеленского за рулем автомобиля Tesla.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на нем он за рулем авто обращается к украинцам.

Ролик появился на странице главы государства в Facebook. На нем видно, что Зеленский едет за рулем электромобиля Tesla.

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В своем обращении он призывает украинцев быть внимательными на выборах в Верховную Раду и не голосовать "за аферистов".

"Что касается парламентских выборов, то политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, я думаю, всех победит и мы тогда сможем сделать нормальный парламент и правительство профессионалов", - отметил Зеленский.

Но сейчас, по словам президента, есть много аферистов и мошенников, которые открывают разного рода общества и предприятия с названием партии, которую он не может назвать.

"Я не могу называть эту партию, потому что это уже будет агитация. Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за мажоритарщиков: посмотрите..., должно быть указано (в бюллетене - Ред.): "Политическая партия", а потом название партии", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ближайшее воскресенье, 21 июля 2019 года, в Украине состоятся досрочные выборы в Верховную Раду. Украинцы будут избирать новый парламент по смешанной системе – часть нардепов пройдут по партийным спискам, а часть – как мажоритарщики по своим избирательным округам.

УНИАН рассказал, как узнать избирательный участок, на котором вам нужно будет проголосовать, а также где найти список кандидатов в депутаты-мажоритарщики, которые идут на выборы по вашему избирательному округу.