Выборы в Раду 2019: как узнать информацию о кандидатах-мажоритарщиках в своем избирательном округе и где проголосовать

Избирательные участки в Украине откроются в 8 часов утра в воскресенье, 21 июля 2019 года и будут работать до 20 часов вечера того же дня.

В ближайшее воскресенье, 21 июля 2019 года, в Украине состоятся досрочные выборы в Верховную Раду. Украинцы будут избирать новый парламент по смешанной системе – часть нардепов пройдут по партийным спискам, а часть – как мажоритарщики по своим избирательным округам.

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УНИАН расскажет, как узнать избирательный участок, на котором вам нужно будет проголосовать, а также где найти список кандидатов в депутаты-мажоритарщики, которые идут на выборы по вашему избирательному округу.

Как узнать свой избирательный участок

1. Зайти на сайт ЦИК https://www.cvk.gov.ua/

2. Выбрать раздел «Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019» в блоке «Выборы» слева https://www.cvk.gov.ua/vnd_2019/

3. Вверху страницы нажать активную ссылку «Веб-отражение Информационно-аналитической системы «Внеочередные выборы народных депутатов Украины 2019»https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp001

4. Выбрать вверху страницы подраздел «Округа, участки» и нажать «Одномандатные избирательные округа и участки»https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp030pt001f01=919.html

5. Поставить галочку напротив нужной вам области и узнать в отфильтрованном списке ваш одномандатный избирательный округ. Его следует запомнить, чтобы потом было легче искать список кандидатов-мажоритарщиков в вашем округе.

6. Нажать на активную цифру с количеством избирательных участков на вашем округе, найти там свой адрес и, соответственно, избирательный участок, на котором вам следует голосовать.

Как найти список кандидатов в депутаты-мажоритарщики по вашему избирательному округу

1. Зайти на сайт ЦИК https://www.cvk.gov.ua/

2. Выбрать раздел «Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019» в блоке «Выборы» слева https://www.cvk.gov.ua/vnd_2019/

3. Вверху страницы нажать активную ссылку «Веб-отражение Информационно-аналитической системы «Внеочередные выборы народных депутатов Украины 2019»https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp001

4. Выбрать вверху страницы подраздел «Кандидаты» и нажать «Кандидаты в округах»

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp032pt001f01=919.html

5. Найти свой одномандатный избирательный округ, нажать на активную цифру с количеством зарегистрированных кандидатов в ОИО и получить всю необходимую информацию относительно каждого кандидата-мажоритарщика, который идет на выборы в вашем округе.

Напомним, избирательные участки в Украине откроются в 8 часов утра в воскресенье, 21 июля 2019 года и будут работать до 20 часов вечера того же дня.