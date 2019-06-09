Нардеп-ректор Поплавский возглавил избирательный список «Аграрной партии»

В 2014 году Поплавский баллотировался по мажоритарному избирательному округу № 101.

Эпатажный ректор Киевского национального университета культуры и искусств, народный депутат Украины Михаил Поплавский стал первым номером избирательного списка «Аграрной партии».

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Как сообщается на сайте политической силы, список кандидатов «Аграрной партии» на парламентских выборах был представлен сегодня на XXI внеочередном съезде.

Второй номер в списке «Аграрной партии» – Лилия Бортич. Третьим стал Денис Марчук.

Напомним, на парламентских выборах 2014 года Поплавский баллотировался по мажоритарному избирательному округу № 101 (Кировоградская область), одержав 31,45% голосов.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет декларацию Поплавского.

Отмечается, что проверка декларации нардепа-ректора начата по обращению юристов проекта «Тисни» (Bihus.Info). Журналисты, в частности, обнаружили, что Поплавский не указал в декларации пользование жилым домом площадью 1067 кв. м, хотя регулярно выкладывает фотографии из этого дома в своих официальных аккаунтах в социальных сетях Facebook и Instagram с хештегом «дом».