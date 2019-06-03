Незадекларированный элитный дом Поплавского: НАПК решило присмотреться к декларации нардепа-ректора

К изучению декларации «поющего ректора» НАПК побудило расследование журналистов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет декларацию народного депутата Украины и ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского.

Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на ответ НАПК.

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Отмечается, что проверка декларации нардепа-ректора начата по обращению юристов проекта «Тисни» (Bihus.Info).

Журналисты, в частности, обнаружили, что Поплавский не указал в декларации пользование жилым домом площадью 1067 кв. м, хотя регулярно выкладывает фотографии из этого дома в своих официальных аккаунтах в социальных сетях Facebook и Instagram с хештегом «дом».

Поскольку недекларирование этих сведений может повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность, юристы обратились к НАПК и получили решение о проведении полной проверки декларации Поплавского.