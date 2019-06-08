цей матеріал доступний українською

Чубаров и подозреваемый в госизмене Замана: Смешко объявил первую «десятку» из списка его партии

11:46, 08 июня 2019
Выборы 2019
506 0
Игорь Смешко объявил первую "десятку" своей партии на выборах / фото УНИАН

Об этом сообщает Громадське со съезда

Читайте такжеГордон возглавил предвыборный штаб партии Смешко

Кроме самого Смешко, в список вошли:

Елена Сотник — народный депутат от фракции «Самопомич»;

Рефат Чубаров — председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат от БПП;

Иван Мирошниченко — народный депутат от фракции «Самопомич»;

Владимир Замана — бывший глава Генерального штаба;

Ольга Романюк - бывший заместитель министра ЖКХ;

Андрей Гайдуцкий - заместитель Председателя Фонда госимущества;

Ирина Сисоенко - народный депутат от «Самопомочи»

Владимир Тимошенко - бывший первый заместитель председателя СБУ (2001-2003 и 2005-2007)

Анатолий Макаренко - экс-голова государственной таможенной службы (2009 - 2010).

«Это те люди, которые с первых дней смогут профессионально работать на всех участках и помогут нам восстановить верховенство права», - отметил Смешко.

Напомним, Смешко возглавлял СБУ в 2003-2005 годах. С октября 2014 года по март 2015-го возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 года Смешко поддержали 6,04% украинцев. Он занял 6 место.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #парламентские выборы 2019#парламентские выборы в Украине