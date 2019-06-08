Чубаров и подозреваемый в госизмене Замана: Смешко объявил первую «десятку» из списка его партии
Председатель партии «Сила и честь» Игорь Смешко объявил первые 10 фамилий партийного списка на съезде политсилы.
Об этом сообщает Громадське со съезда
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Кроме самого Смешко, в список вошли:
Елена Сотник — народный депутат от фракции «Самопомич»;
Рефат Чубаров — председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат от БПП;
Иван Мирошниченко — народный депутат от фракции «Самопомич»;
Владимир Замана — бывший глава Генерального штаба;
Ольга Романюк - бывший заместитель министра ЖКХ;
Андрей Гайдуцкий - заместитель Председателя Фонда госимущества;
Ирина Сисоенко - народный депутат от «Самопомочи»
Владимир Тимошенко - бывший первый заместитель председателя СБУ (2001-2003 и 2005-2007)
Анатолий Макаренко - экс-голова государственной таможенной службы (2009 - 2010).
«Это те люди, которые с первых дней смогут профессионально работать на всех участках и помогут нам восстановить верховенство права», - отметил Смешко.
Напомним, Смешко возглавлял СБУ в 2003-2005 годах. С октября 2014 года по март 2015-го возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 года Смешко поддержали 6,04% украинцев. Он занял 6 место.