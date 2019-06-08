Чубаров и подозреваемый в госизмене Замана: Смешко объявил первую «десятку» из списка его партии

В список в частности вошли депутат Елена Сотник и председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

Председатель партии «Сила и честь» Игорь Смешко объявил первые 10 фамилий партийного списка на съезде политсилы.

Об этом сообщает Громадське со съезда

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Кроме самого Смешко, в список вошли:

Елена Сотник — народный депутат от фракции «Самопомич»;

Рефат Чубаров — председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат от БПП;

Иван Мирошниченко — народный депутат от фракции «Самопомич»;

Владимир Замана — бывший глава Генерального штаба;

Ольга Романюк - бывший заместитель министра ЖКХ;

Андрей Гайдуцкий - заместитель Председателя Фонда госимущества;

Ирина Сисоенко - народный депутат от «Самопомочи»

Владимир Тимошенко - бывший первый заместитель председателя СБУ (2001-2003 и 2005-2007)

Анатолий Макаренко - экс-голова государственной таможенной службы (2009 - 2010).

«Это те люди, которые с первых дней смогут профессионально работать на всех участках и помогут нам восстановить верховенство права», - отметил Смешко.

Напомним, Смешко возглавлял СБУ в 2003-2005 годах. С октября 2014 года по март 2015-го возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 года Смешко поддержали 6,04% украинцев. Он занял 6 место.