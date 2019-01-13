Экс-глава СБУ Смешко решил баллотироваться в президенты

Бывший глава спецслужбы начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины.

Экс-глава СБУ Смешко заявил о намерении баллотироваться в президенты (дополненная)

Бывший глава спецслужбы начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины.

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Киев. 13 января. УНИАН. Бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2019 года.

Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Facebook.

«Решение ... принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины», - написал Смешко.

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Как сообщал УНИАН, в Украине 31 декабря официально стартовала кампания по выборам президента, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента Украины, который утвердила Центральная избирательная комиссия, до 3 февраля 2019 года кандидаты в президенты могут подавать свои документы на регистрацию. В течение 5 дней со дня подачи документов Центризбирком должен принять решение о регистрации кандидата или об отказе ему в регистрации.

Предвыборная агитация разрешена со следующего дня после регистрации кандидата и до 24:00 29 марта.

До 29 января кандидаты в президенты могут ходатайствовать о разрешении иметь официальных наблюдателей. Отказаться от баллотирования кандидаты могут до 7 марта.

Голосование на президентских выборах будет проходить с 8:00 до 20:00 31 марта. Результаты голосования Центризбирком должен установить до 10 апреля.

Справка УНИАН. Смешко занимал должность главы Службы безопасности Украины с 4 сентября 2003 года по 4 февраля 2005 года.

С апреля 2014 года - советник президента Украины.

С октября 2014 года - председатель Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.