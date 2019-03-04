Зеленский остается лидером президентской гонки, Тимошенко дышит в затылок Порошенко — опрос

За последний месяц вырос рейтинг Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юрия Бойко, говорится в социологическом исследовании.

Владимир Зеленский удерживает лидерство в рейтинге кандидатов в президенты Украины, за него готовы отдать свои голоса 25,1%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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На втором месте оказался Петр Порошенко с результатом в 16,6% голосов. С минимальным отрывом за ним идет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 16,2%.

За Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 11,3%, за Анатолия Гриценко – 7,7%, Олега Ляшко – 5,6%.

В исследовании отмечается, что за последний месяц вырос рейтинг Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юрия Бойко. Небольшое уменьшение произошло в уровне поддержки Юлии Тимошенко. Электоральные показатели других кандидатов не претерпели ощутимых изменений.

Опрос был проведен 19-28 февраля 2019 года среди населения Украины от 18 лет. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.