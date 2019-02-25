Зеленский продолжает возглавлять рейтинг кандидатов в президенты - опрос

10,9% респондентов проголосовали бы за Юрия Бойко, 6,4% - за Анатолия Гриценко, 6,3% - за Олега Ляшко, 3,1% - за Александра Вилкула.

Если бы выборы президента Украины состоялись в середине февраля, то среди тех граждан, кто определился за кого голосовать, шоумену Владимиру Зеленскому отдали бы свои голоса 26,4% граждан, второе место занимает действующий президент Петр Порошенко (18%), третье - лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,8%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса электоральных настроений населения относительно выборов президента в первом туре, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, если бы выборы проходили в середине февраля, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет за тех или других кандидатов проголосовал бы такой процент населения: 14,1% проголосовали бы за Зеленского, 9,6% - за Порошенко, 7,4% - за Тимошенко.

В то же время 5,8% респондентов проголосовали бы за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко, 3,4% - за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко, 3,4% - за председателя Радикальной партии Олега Ляшко, 1,7 % - за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития», народного депутата Александра Вилкула, 1,5% - за самовыдвиженца Игоря Смешко, 1,4% - за самовыдвиженца Юрия Тимошенко, 1,3% - за кандидата от партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового, 0,6% - за кандидата от партии «Наши» Евгения Мураева, 0,6% - за кандидата от партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Александра Шевченко, 0,4% - за кандидата от партии «ВО «Свобода» Руслан Кошулинского, 0,3% - за самовыдвиженку Инну Богословскую, 0,3% - за самовыдвиженку Ольгу Богомолец, 0,2% - за кандидата от партии «Основа» Сергей Таруту, 0,2% - за самовыдвиженца Романа Бессмертного. За других кандидатов проголосовали бы в общей сложности 1,1% респондентов, 4,4% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень, 8,3% - решили не участвовать в голосовании, 30,5% - не определились, за кого голосовать, 3,3% - отказались отвечать на вопросы.

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«Разница в поддержке Порошенко и Тимошенко в пределах статистической погрешности (если учитывать дизайн-эффект), что означает, что по этим данным наиболее реальными парами во втором туре были бы Зеленский-Порошенко или Зеленский-Тимошенко, а также сохраняется высокая вероятность пары Порошенко-Тимошенко», - говорится в результатах исследования.

Социологи отмечают, что, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели самые близки к возможным результатам выборов, если бы они проводились в начале февраля), то 26,4% респондентов проголосовали бы за Зеленского, 18% - за Порошенко, 13,8% - за Тимошенко.

При этом среди тех, кто определился, проголосовали бы 10,9% за Бойко, 6,4% - за Гриценко, 6,3% - за Ляшко, 3,1% - за Вилкула, 2,9% - за Смешко, 2,7% - за (Александра) Тимошенко, 2,4% - за Садового, 1,2% - за Мураева, 1,1% - за Шевченко, 0,8% - за Кошулинского, 0,5% - за Богословскую, 0,5% - за Богомолец, 0,5% - за Таруту, 0,5% - за Бессмертного, за других кандидатов - всего 2%.

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения с 8 по 20 февраля. Методом личного интервью опрошено 2042 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), по четырехступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.