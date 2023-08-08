Украина начала верификацию международных автобусных перевозок.

В Украине закрыли 280 международных автобусных маршрутов, большинство из которых направлялись из Польши в Украину и из Украины в Россию.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, отметив при этом, что Украина закрыла 118 автобусных маршрутов из Польши в Украину, 140 - из Украины в РФ, 22 - из Украины в Польшу, заявления о закрытии которых подали перевозчики.

"Сейчас министерство начинает масштабные изменения в сфере международных автобусных перевозок. Первый шаг - это верификация всех международных маршрутов, чтобы иметь актуальный перечень. Это позволит нам видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса "єЧерга" для пересечения границы автобусами", - приводит пресс-служба министерства слова заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача.

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В министерстве отмечают, что после того, как будут проверены маршруты в Польшу, подобные действия произойдут и с маршрутами в другие страны.

"Отдельное внимание Министерство уделит маршрутам, которые пролегают через временно оккупированные территории, но которые не могут выполняться полноценно или вообще не функционируют. В таком случае, перевозчик должен обратиться в министерство с заявлением об отмене или внесении изменений в маршрут", - добавили в ведомстве.

Перевозки во время войны

С 13 января в Украине произошли изменения на рынке пассажирских перевозок.

Ранее предприниматель или предприятие, которое годами работало на маршруте, могло продлить себе разрешение еще на годы. Теперь право работать на межобластных маршрутах перевозчики будут доказывать на конкурсах каждые 5 лет.

26 июня 2023 года стало известно о том, что "Укрзализныця" закроет около 70 станций. Согласно статистике, в структуре УЗ 1402 железнодорожных станций.

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