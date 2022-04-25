В двух населенных пунктах уже начались пожары.

На Львовщине утро 25 апреля началось неспокойно - в области раздаются взрывы. Ситуацию уже прокомментировали в областной военной администрации. Председатель ОВА Максим Козицкий рассказал, что в области работает ПВО.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, сначала жители Львовской области услышали взрывы, а затем в небе над регионом начал появляться дым. Впоследствии Козицкий написал, что всем людям нужно оставаться в укрытиях, ведь работает ПВО.

Затем стало известно, что в двух населенных пунктах начались пожары в Золочевском районе. По словам Козицкого, ситуация контролируемая, однако жителям Львовщины все еще нужно оставаться в укрытиях.

Ранее УНИАН уже сообщал, что расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал главную цель Путина в Украине до 9 мая. В случае неудачи агрессор может пойти на террористические меры.

Вас также могут заинтересовать новости: