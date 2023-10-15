Время в пути от Львова до Варшавы составляет около 9 часов, стоимость – от 1188 гривень.

Сегодня,15 октября, "Укрзализныця" впервые за 18 лет запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой.

Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко в Facebook, отметив при этом, что первый рейс из Львова в Варшаву вышел по расписанию.

Поезд проходит через пункт пропуска Рава-Русская, где пассажиры осуществляют пересадку с поезда украинской ширины колеи (1520 мм) на поезд польского перевозчика SKPL европейской колеи (1435 мм) и обратно.

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Как отмечают в "Укрзализныце", за рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров, они имеют места 1-го и 2-го класса.

Время в пути от Львова до Варшавы составляет около 9 часов, стоимость – от 1188 гривень. Узнать расписание движения и приобрести билеты можно в мобильном приложении "Укрзализныци". Кроме того, билеты доступны в чат-ботах и на сайте "Укрзализныци", а также в международных кассах вокзалов.

Новый рейс из Львова в Польшу

В начале октября стало известно о том, что "Укрзализныця" запускает новый международный поезд в Варшаву

В "Укрзализныце" рассказали, какие поезда подстроили под новый рейс из Львова в Польшу.

Поезд №867 Коломыя — Рава-Русская отправляется из Коломыи в 4:20, прибывает во Львов в 8:30, в Раву-Русскую - в 9:58. Поезд №767 Рава-Русская — Варшава отправляется из Равы-Русской в 11:00 и прибывает в Варшаву в 17:29.

В обратном направлении, из Варшавы, поезд №768 отправляется в 21:45, прибывает в Раву-Русскую в 5:15, из Равы-Русской поезд №867 отправляется в 6:15 и прибывает во Львов в 7:45.

В обратном направлении, направляясь домой из-за границы, по станции Львов можно пересесть на такие поезда: № 86 Львов-Запорожье через Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Днепр, отправка из Львова в 10:58; № 749 Ужгород-Киев отправка из Львова в 12:14.

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