Украина и Польша готовятся к открытию железнодорожного сообщения между Ивано-Франковском и Львовом, а также Люблином и Варшавой.

В "Укрзализныце" рассказали, какими рейсами пассажирам из других городов Украины теперь будет удобно добраться до Львова.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, железнодорожники Украины и Польши готовятся к открытию железнодорожного сообщения между Ивано-Франковском и Львовом, а также Люблином и Варшавой.

Отмечается, что поезд №867 Коломыя — Рава-Русская отправляется из Коломыи в 4:20, прибывает во Львов в 8:30, в Раву-Русскую - в 9:58. Поезд №767 Рава-Русская — Варшава отправляется из Равы-Русской в 11:00 и прибывает в Варшаву в 17:29.

Видео дня

В обратном направлении, из Варшавы, поезд №768 отправляется в 21:45, прибывает в Раву-Русскую в 5:15, из Равы-Русской поезд №867 отправляется в 6:15 и прибывает во Львов в 7:45.

Направляясь в Варшаву из Украины, можно удобно добраться до Львова на пересадку такими поездами:

№ 266 Ужгород — Ковель с прибытием во Львов в 6:00;

№ 91 Киев — Львов с прибытием во Львов в 6:18;

№130/149 Кременчуг / Полтава-Ворохта, Черновцы с прибытием во Львов в 6:30;

№ 113 Харьков — Львов с прибытием в 7: 04;

№ 11/12 Одесса — Львов где через Винницу, Хмельницкий и Тернополь прибывает во Львов в 7:53;

№ 41 Днепр — Трускавец через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, прибывает во Львов в 8:07.

В обратном направлении, направляясь домой из-за границы, по станции Львов можно пересесть на такие поезда:

№ 86 Львов-Запорожье через Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Днепр, отправка из Львова в 10:58;

№ 749 Ужгород-Киев отправка из Львова в 12:14.

Украинская железная дорога-последние новости

С 15 октября впервые за 18 лет" Укрзализныця " запускает новый международный поезд в Варшаву. Таким образом впервые за 18 лет между городами начнут курсировать поезда. Маршрут будет организован через станцию Рава-Русская.

Также в октябре стало известно, что в поездах и на вокзалах будут работать тайные маршалы. В УЗ тогда пояснили, что железнодорожные маршалы являются работниками ведомственной военизированной охраны общества. Их главной задачей является контролировать ситуацию безопасности при пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости. При этом в отличие от охранников, работающих на объектах железной дороги в служебной форме, маршалы работают не публично. Поэтому пассажиры не будут знать, кто является ловцом на правонарушителей.

Вас также могут заинтересовать новости: