Впервые в Украине Vodafone внедрит IoT в международных речных перевозках

Сотрудничество предполагает онлайн мониторинг перемещения судов, обеспечения объектов связью на территории Украины и в роуминге, отслеживание груза, состояния содержания контейнеров, логирования статусов и прочее.

4 ноября Vodafone Украина и Украинское Дунайское пароходство подписали меморандум о сотрудничестве. Основным направлениями взаимодействия станет внедрение услуг и решений Vodafone на базе сети NB-IoT в бизнес-процессы международного перевозчика.

Сотрудничество предполагает онлайн мониторинг перемещения судов, обеспечения объектов связью на территории Украины и в роуминге, отслеживание груза, состояния содержания контейнеров, логирования статусов и прочее. Также компании договорились об использовании возможностей Big Data аналитики для последующего создания систем прогнозирования эффективности и предотвращения потерь.

Меморандум подписан удаленно в электронном виде с помощью Mobile ID от Vodafone, который обеспечивает электронную идентификацию личности и квалифицированный электронной подписи (КЭП). Преимуществами Mobile ID по сравнению с другими способами идентификации личности является универсальность и простота использования. Для Mobile ID используются SIM-карты нового поколения, которые выступают в качестве защищенного носителя информации.

"За последний год мы сделали все необходимые шаги для запуска полноценного "интернета вещей" в Украине. Мы построили сеть NB-IoT, тестирование которой показало качественную и стабильную работу. Мы имеем собственный data-центр, который позволяет обрабатывать и хранить огромные массивы данных, сгенерированные «умными» устройствами. Украинский Vodafone был подключен к глобальной connectivity платформе Vodafone, что позволяет не только использовать или адаптировать любые глобальные решения компании, но и обеспечить непрерывную передачу и обработку данных как на территории Украины, так и во всех странах присутствия глобального оператора", – отмечает начальник департамента цифровых решений и платформ Vodafone Украина Николай Тракнов.

"Рассчитываем, что сотрудничество с Украинским Дунайским пароходством станет успешным примером использования цифровых технологий для роста эффективности предприятия", – заключает заместитель генерального директора Vodafone Украина Андрей Большаков.

"Наша команда понимает, что диджитализация управления бизнес-процессами – это абсолютный must have любого современного предприятия. Использование технологий IoT и Big Data – это возможность найти новые ниши на рынке перевозок, создать наиболее оптимальные и эффективные модели движения флота и использования ресурсов компании. Поэтому мы рады начать сотрудничество с одним из крупнейших в мире операторов мобильной связи - Vodafone. Используя преимущества, надежность и опыт Vodafone Украина во внедрении новых продуктов, УДП сможет перейти на качественно новый европейский уровень обслуживания", – добавляет и.о. председателя Правления ЧАО "УДП" Алексей Хомяков.

О NB-IoT

Устройства, подключенные к NB-IoT сети, могут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом оборудование может получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов. Развертывание технологии NB-IоT осуществляется на базе сети LTE, для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности – шифрование и аутентификацию на базе sim-карты, недоступные в других технологиях. Технология NB-IоT также позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей девайсов до 10 лет. При этом, емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети, при необходимости есть возможность легко выполнить масштабирование.

IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. Для запуска IoT решений Vodafone специально разворачивает сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна около 20 миллионам украинцев. Данная технология сертифицирована и стандартизирована GSMA в июле 2016 и успешно запущена Vodafone Group в нескольких странах.

Напомним, что Vodafone Украина подключен к глобальной IoT платформе Vodafone, мирового лидера в области IoT-решений. Таким образом, украинские клиенты Vodafone получили доступ к лучшей мировой платформе, чтобы системно и централизованно управлять IoT-решениями в своих компаниях.

О технологии Mobile ID

Технология Mobile ID обеспечивает электронную идентификацию личности и квалифицированную электронную подпись (КЭП), которая является юридически значимым аналогом личной подписи владельца. Преимуществами Mobile ID по сравнению с другими способами идентификации личности является универсальность и простота ее использования. Эта технология позволяет заменить связи логин-пароль в любой электронной системе, в которую она интегрирована, а значит пользователю не нужно придумывать и запоминать новые логины и пароли. Все действия, в том числе электронная подпись, выполняются в мобильном телефоне или смартфоне, то есть пользователи Mobile ID не привязаны к стационарному рабочему месту, как в случае с КЭП, записанным на флешке.

Кроме высокого уровня мобильности и удобства, одним из главных преимуществ Mobile ID является безопасность личных данных. Для этого Vodafone Украина использует один из самых безопасных двухфазных процессов аутентификации в мире. При этом Mobile ID – единственная технология электронной идентификации и КЭП, которая не зависит от дополнительного оборудования или программного обеспечения.

Для Mobile ID используются SIM-карты нового поколения. SIM-карта в данном случае выступает в качестве защищенного носителя информации. Все операции шифрования выполняются в защищенной области памяти такой карточки, и к ней не имеет доступа даже операционная система мобильного устройства. Секретную информацию невозможно удалить или скопировать на другой носитель. При потере и блокировке карты услуга Mobile ID автоматически блокируется.

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Автор: УНИАН