Зеленский поговорил с президентом Словакии об возобновлении работы аэропорта «Ужгород»

Президент Украины рассчитывает на скорейшее согласование сделки.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонной беседы с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой подчеркнул заинтересованность украинской стороны в скорейшем подписании украинско-словацкого соглашения, которое позволит возобновить работу Международного аэропорта «Ужгород», сообщает пресс-служба главы государства.

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«Этот аэропорт очень важен для Украины и Закарпатского региона. Рассчитываю на скорейшее согласование сделки Словакией. Также убежден, что после завершения карантинных мероприятий наши правительства должны совместно приложить усилия для восстановления динамики сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, трансграничной сферах», - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Зеленский по итогам переговоров с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой заявил, что Украина заинтересована в углубленном сотрудничестве со своим западным соседом относительно совместного контроля на государственной границе и в сфере трудовой миграции.

«Мы ожидаем, что наши словацкие партнеры ускорят подготовку к подписанию важных двусторонних соглашений: о совместном контроле на украинско-словацкой границе и о восстановлении полноценного функционирования аэропорта «Ужгород», - цитирует Зеленского его пресс-служба.

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