Во время испытаний в кабине находился машинист на случай непредвиденных ситуаций.

Утром 17 ноября компания East Japan Railway Company провела первые испытания беспилотного скоростного поезда в Японии.

О результатах испытания пишет агентство Kyodo News.

Тестовый запуск поезда серии Е7 из 12 вагонов провели на 5-километровом участке. Во время испытаний состав приблизился к максимальной скорости 110 километров в час.

Отмечается, что в кабине находился машинист на случай непредвиденных ситуаций. Он перевел управление в автоматический режим, и поезд успешно прошел испытания, хоть и остановился в 8 сантиметрах от назначенного места. По данным специалистов, допустимая погрешность составляет 50 сантиметров.

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Напомним, ранее сообщалось, как в Южной Корее в 2020 году провели испытания первых шести беспилотных воздушных такси.

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Автор: Катерина Шварц