Это первые испытания пассажирских дронов-такси в условиях густонаселенного города.

В Южной Корее прошли испытания первых шести беспилотных воздушных такси.

Об этом сообщает The Korea Herald.

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Испытания проходили в Сеуле по программе запуска коммерческих услуг городского авиатранспорта к 2025 году.

Отмечается, что это первые испытания пассажирских дронов-такси в условиях густонаселенного города. Ранее такие испытания проводились в отдаленных от столицы районах.

Аэротакси удалось подняться на высоту 50 м и преодолеть расстояние 1,8 км.

Такси весит 650 кг, пассажировместимость - 2 человека. Проект финансируется из государственного бюджета Южной Кореи по программе городской воздушной мобильности, которую планируется запустить в 2025 году.

Согласно программе, совместно с Korea Airports Corp, в международном аэропорту Сеула планируется построить первый в мире специальный терминал для беспилотных аэротакси.

Хронология событий

В январе 2019 года в США компания Boeing протестировала летающее такси. Самолет вертикально поднялся в воздух, завис и успешно приземлился.

7 марта 2019 года в Женеве показали летающий автомобиль.

16 мая 2019 года в Германии показали беспилотное летающее такси.

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Автор: УНИАН