Будет привлечено 200 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития.

Кабинет министров принял решение о привлечении от Европейского банка реконструкции и развития 200 миллионов евро для закупки дополнительных локомотивов и оборудования для "Укрзализныци". Это позволит восстановить железнодорожные коридоры с Евросоюзом и улучшит пассажирские перевозки, заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Совместно с Европейским банком реконструкции и развития готовим проект восстановления железной дороги. Принимаем решение о привлечении от ЕБРР 200 миллионов евро для "Укрзализныци". Это средства для закупки оборудования, необходимого для восстановления железнодорожных коридоров с ЕС, улучшения пассажирских перевозок и закупки дополнительных локомотивов", – сказал он.

Укрзализныця - последние новости украинского железнодорожного перевозчика

В конце прошлого месяца"Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон международного сообщения Вена-Чоп-Вена.

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Перед этим в апреле компания обновила правила возврата средств за билеты. Согласно новым условиям, пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину за плацкарт в случае, если возвращение происходило не позднее чем за 6 часов до его отправления.

Кроме этого, отныне пассажиры "Укрзализныци" больше не могут приобрести постель в вагоне, если не сделали это при покупке билетов, кроме определенных исключений.

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