Например, на KLO бензин А-92 подешевел на 1,3 грн до 30,19 грн за литр, А-95 — на 1,1 грн до 30,69 грн за литр.

Средняя по стране цена бензина А-92 3 декабря снизилась на 23 копейки и составила 30,09 грн за литр, на столько же подешевел бензин А-95 — до 30,86 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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В то же время средняя цена на дизельное топливо стала меньше на 9 копеек - 30,10 грн за литр.

В частности, сеть SOCAR опустила цену бензинов на 1,27-1,50 грн/л. При этом ДТ в этой сети подешевело на 1 грн до 33,98 грн/л.

На KLO бензин А-92 подешевел на 1,3 грн/л до 30,19 грн/л, А-95 — на 1,1 грн/л до 30,69 грн/л, ДТ — на 86 коп./л до 29,79 грн/л.

На станциях UPG бензины подешевели на 1,2-1,3 грн/л, ДТ — на 60 коп./л. Так, цена на А-95 снизилась до 29,50 грн/л, на А-92 — до 30,00 грн/л, на ДТ — до 28,30 грн/л.

Также откорректировали свои цены в сторону уменьшения "Параллель", "Автотранс", "Укр-Петроль", "БРСМ-Нафта", "Укргаздобыча", AMIC и другие.

Цены на бензин в Украине:

Министерство экономики Украины 2 декабря обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,88 грн/л и дизтоплива – 23,27 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на стандартный бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,88 грн/л, на стандартное дизтопливо – 30,27 грн/л.

По сравнению с последней декадой ноября средняя цена на бензин снизилась на 1,27 грн/л, на дизельное топливо — на 56 коп./л.

Автор: Анна Бредихина