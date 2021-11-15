Стоимость бензина не должна превышать 33,18 грн за литр, дизтоплива – 31,55 грн за литр.

Министерство экономики Украины снизило предельную стоимость бензинов на 22 копейки - до 28,18 грн за литр.

Об этом сообщается на сайте министерства.

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В то же время стоимость дизельного топлива, после повышения в течение октября на 1,12 грн за литр, снизилась на 35 копеек - до 24,55 грн за литр.

Таким образом, с учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 33,18 грн за литр, дизтоплива – 31,55 грн за литр.

Госрегулирование цен:

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.

Автор: Анна Бредихина