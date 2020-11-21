Взрывчатки на станции метро киевского метрополитена «Крещатик» не обнаружено.
Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки Twitter.
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"Станция "Крещатик" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станция и пересадка открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме!",- отмечается в сообщении.
Минирование метро Киева
Как сообщал УНИАН, около часа назад после анонимного звонка о минировании станцию метро «Крещатик» и пересадочный узел закрыли на вход и выход.
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