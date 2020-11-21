Взрывчатки на станции метро киевского метрополитена "Крещатик" не обнаружено

Около часа назад после анонимного звонка о минировании станцию метро «Крещатик» и пересадочный узел закрыли на вход и выход.

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