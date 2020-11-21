В Киеве из-за сообщения о минировании закрыта станция метро «Крещатик» и пересадочный узел.
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Об этом сообщается на Facebook-странице столичного метрополитена.
"Станция "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки», - сказано в сообщении.
Из-за закрытия станции "Крещатик" на пересадочном узле "Театральная" - "Золотые ворота" образовалось значительное скопление людей, сообщает "Сегодня" в Telegram-канале: "Карантин выходного дня в метро".
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