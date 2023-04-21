Во время тревоги в Киеве перевозчики должны высаживать пассажиров - КГГА

Во время воздушной тревоги в Киеве полиция должна останавливать в том числе и частных перевозчиков, чтобы их пассажиры могли уйти в укрытие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук на брифинге.

Он отметил, что, по информации Департамента транспорта КГГА, 80% остановок в Киеве имеют рядом хотя бы подземные переходы, чтобы их использовать для защиты.

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Ткачук рассказал, что Департамент транспорта КГГА получил указание о подготовке QR-кодов на остановках, чтобы с телефона можно было считать информацию о расположении ближайших защитных сооружений.

По его словам, с патрульной полицией Киева был разговор о том, что частные перевозчики не выполняют решение Совета обороны города по остановке транспорта во время воздушной тревоги, чтобы дать возможность людям пройти к укрытиям.

"Об этом мы разговаривали с патрульной полицией. Они во время воздушной тревоги должны останавливать в том числе и частных перевозчиков и требовать от них предоставления защиты для населения", - сказал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА.

Он отметил, что в феврале - марте 2022 года, когда вокруг Киева шли активные боевые действия, люди шли в убежища. "Когда закончились активные боевые действия вокруг города, то все расслабились, все почему-то решили, что война закончилась, что война на расстоянии 500 км нас не касается и к нам никакой беды прийти не может", - подчеркнул Ткачук. При этом он добавил, что защита людей в первую очередь зависит от них самих. "Я не могу принудительно заставить вас использовать защитные сооружения, но мы можем их открыть", - сказал он.

Он подчеркнул, что никаких тренировочных воздушных тревог нет, поэтому ни одно предупреждение о возможной опасности нельзя игнорировать.

Координатор Группы общественного мониторинга ОЗОН Иванна Мальчевская в свою очередь сообщила, что в ноябре 2022 года была запущена национальная кампания "Мониторинг укрытий". По ее словам, за это время к участию в этой кампании привлечено 7 городов и 130 волонтеров. Она рассказала, что, в частности, в Киеве проверено 96 укрытий - из них 73% удалось идентифицировать, то есть найти их, и 27% не смогли найти, потому что их либо не было фактически, либо там не было указательных знаков или табличек.

Мальчевская сообщила, что 48% проверенных укрытий имели указательные знаки. Также она добавила, что 48% укрытий во время проверки были открыты или на месте был комендант или ответственное лицо, которое смогло его открыть. По ее словам, только 20% укрытий имеют туалет, 38% имеют исправное электроснабжение и лишь 30% имеют запас воды или водоснабжение.

Столичный транспорт во время войны

1 августа 2022 года Совет обороны города Киева принял решение о том, что наземный общественный транспорт будет останавливаться на время воздушной тревоги, чтобы пассажиры покинули салон и прошли в ближайшее укрытие.

12 августа 2022 года на заседании транспортной комиссии Киевсовета рассмотрели и поддержали петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушных тревог.

29 августа 2022 года мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию об отмене принудительной остановке общественного транспорта в столице во время воздушной тревоги. Предложение киевлян отклонили.

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