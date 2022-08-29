Петицию поддержали 6 тысяч киевлян и депутаты транспортной комиссии Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию об отмене принудительной остановке общественного транспорта в столице во время воздушной тревоги. Предложение киевлян отклонили.

Об этом сообщила соучредитель инициативы "Пассажиры Киева" Александр Гречко в Facebook.

Он отметил, что петицию поддержали 6 тысяч киевлян и депутаты транспортной комиссии Киевсовета. При этом Витали Кличко, который является главой Совета обороны Киева, дал отписку, "если кратко объяснить ответ, то "ваша петиция - Совету обороны Киева не указ", они хотят и принимают".

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Гречко указал, что Киев и киевляне уже потеряли минимум 180 миллионов гривен из-за суммарного 21 часа остановок коммунального транспорта с начала августа.

"Уточнение Кличко, что киевляне не понесли никаких дополнительных расходов, потому что могут сесть на коммунальный транспорт с тем же билетом после отбоя тревоги, оторванное от реальности. Послушно ждут отбоя тревоги единицы платных пассажиров или просто льготники. Все, кто ценит свое время, после остановки коммунального транспорта моментально пересаживаются в маршрутку или такси. Им ездить можно, потому что они бронированы и ракеты в них ну точно не попадут", - говорится в сообщении.

Кроме того, Гречко указал, что общественная инициатива "Пассажиры Киева" уже подготовила проект решения Киевсовета и заручилась поддержкой депутатов Киевсовета, понимающих глупость остановки транспорта во время тревог и желающих вынести документ на голосование.

Как ранее сообщал УНИАН, Совет обороны города Киева принял решение, что с 1 августа наземный общественный транспорт будет останавливаться на время воздушной тревоги, чтобы пассажиры покинули салон и прошли в ближайшее укрытие.

На заседании транспортной комиссии Киевсовета рассмотрели и поддержали петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушных тревог.

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