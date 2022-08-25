Теперь решение за Советом обороны Киева, куда, кроме мэра, входят также его заместители, руководители райгосадминистраций.

На заседании транспортной комиссии Киевсовета рассмотрели и поддержали петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушных тревог.

Об этом сообщила депутат горсовета Ксения Семенова.

По ее словам, автор петиции Александр Гречко во время своего доклада обнаружил, что ни один из присутствующих, кроме него, не пользуется общественным транспортом. По крайней мере, только Гречко в этот день приехал на нем на заседание.

Семенова отмечает, что решение об остановке транспорта во время тревог не работает, а его принятие — это попытка снять с себя ответственность.

"Своим решением КГГА убила общественный транспорт. Он и до того был слабым местом Киева. А теперь и совсем все грустно. Совет безопасности города (КГГА), не имея никаких объективных данных и аналитики, хочет таким решением снять с себя ответственность за смерти людей", - написала она.

Комиссия петицию поддержала и передала на рассмотрение городскому голове Виталию Кличко. Теперь решение за Советом обороны Киева, куда, кроме мэра, входят также его заместители, руководители райгосадминистраций, руководители столичных управлений СБУ, прокуратуры, спасатели и полиция.

Напомним, что с 1 августа наземный общественный транспорт будет останавливаться на время воздушной тревоги, чтобы пассажиры покинули салон и прошли в ближайшее укрытие.

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