По словам мэра города, Киев последним из крупных городов Украины повысит стоимость проезда.

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы со следующего года стало вынужденным шагом.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, он отметил, что стоимость электроэнергии, топлива, расходных материалов существенно выросла. Кроме того, надо платить заработную плату транспортникам, ремонтировать и обслуживать подвижной состав и покупать новый общественный транспорт.

Читайте такжеНовые тарифы на проезд от КГГА шокировали даже маршрутчиков: теперь у них - свои планы"У нас действительно сложная ситуация в транспортной отрасли. И цена на проезд давно не соответствует его себестоимости. Но мы делаем все, чтобы киевляне могли с комфортом передвигаться по городу", - подчеркнул Кличко.

По его словам, для жителей столицы проезд будет стоить 12 гривень при наличии Карточки киевлянина. Для владельцев проездных цена одной поездки составит 14 гривен 20 копеек. Для гостей города, которые хотят купить разовую поездку или несколько поездок, проезд будет стоить 20 гривень.

Мэр подчеркнул, что Киев последним из крупных городов Украины повысит стоимость проезда.

"Мы понимаем, что это непопулярное решение. Все остальные крупные города приняли и ввели его раньше. Потому что в сегодняшних условиях наш транспорт является дотационным. И мы не повышали стоимость проезда, сколько могли", – подчеркнул Кличко.

Он также подчеркнул, что город сохраняет льготы на проезд для всех социально-уязвимых категорий населения.

Как сообщал УНИАН, В Киеве с нового года планируют повысить тариф на проезд в общественном транспорте.

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн. Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн - 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок.

Также остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками.

"Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации на 24 часа, 48 и 72 часа", - информируют в Киевской городской госадминистрации.

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Автор: Екатерина Гирнык