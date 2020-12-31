В городе появились первые две камеры в рамках проекта по созданию системы безопасного дорожного движения.

В Харькове установили первые камеры, которые будут фиксировать превышение скорости на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

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«Первые две камеры в рамках проекта по созданию системы безопасного дорожного движения установили в Харькове», - говорится в сообщении.

Как заявил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, благодаря им можно зафиксировать номерной знак и установить личность водителя, который нарушил ПДД. По его словам, над этим проектом в Харькове работали не один год с целью покрыть город видеонаблюдением и обеспечить безопасность на дорогах.

В частности, первые камеры заработали на Велозаводском мосту и проспекте Науки.

По информации директора КП «Горэлектротранссервис» Владислава Васенко, камеры устанавливают совместно с Министерством внутренних дел. Две новые камеры войдут в штатный режим в течение двух недель, а к середине следующего года в Харькове будет установлено еще около девяти приборов. Камеры устанавливают на улицах, где зафиксировано наибольшее количество ДТП с превышением скорости и тяжелыми последствиями. Все места для установки были согласованы с Национальной полицией.

Отмечается, что установленные камеры фиксируют номер, цвет, тип транспортного средства и скорость движения. Фото и видео нарушений с камер направляются непосредственно на сайт Министерства внутренних дел для дальнейшей процедуры установления личности и взыскания штрафов.

«Расстояние до камер - от 100 до 30 м. Эти камеры будут давать информацию о нарушениях скоростного режима, но как только законодательно будет разрешено штрафовать за другие виды нарушений, эти камеры смогут фиксировать и их - пересечение сплошной линии, проезд на красный свет, нарушение рядности т.д.», - рассказал Васенко.

По его словам, всего в рамках проекта будет установлено более 1 тыс. камер, которые также будут способствовать развитию инфраструктуры города.

В горсовете напомнили, что проект по созданию системы безопасного дорожного движения реализуется в Харькове совместно с Европейским инвестиционным банком на сумму более 20 млн евро. Камеры будут установлены на магистралях с большим трафиком - пр. Московском, пр. Гагарина, пр. Науки, ул. Клочковской, в центральной части города. Срок реализации проекта - два года.

Система видеофиксации нарушений ПДД в Украине

С 1 июня заработали первые видеокамеры системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Правоохранители утверждают, что аварийность на участках, где установлены камеры, существенно снизилась. В частности, количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилось в шесть раз.

За 100 дней работы камер автофиксации патрульные подписали 833 тысяч 949 постановлений о превышении скорости, по которым водителями уплачены штрафы в 645 тысяч 526 случаях, то есть уровень добровольной уплаты штрафов достиг 77%.

С 19 ноября система автофиксации начала регистрировать нарушения правил дорожного движения, совершенные иностранными гражданами, которые въехали на своих авто на территорию Украины, и гражданами Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации.

В случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока выносится решение о запрете иностранцам въезда в нашу страну.

В случае, если владелец авто на иностранных номерах, который является гражданином Украины, откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

По состоянию на 2 декабря сообщалось, что за две недели 70 иностранцев получили постановления о штрафах.

8 декабря 2020 года в Киеве начала работу камера автоматической фиксации нарушений ПДД, которая регистрирует движение по полосе общественного транспорта.

17 декабря 2020 года в Украине была запущена новая система видеонаблюдения.

30 декабря 2020 года новые камеры видеофиксации появились во Львовской области.

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Автор: Светлана Макринская