Ранее "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда из Киева, Полтавы и Кременчуга в направлении украинских Карпат.

Акционерная компания "Укрзализныця" с 23 декабря и на период зимних праздников возобновляет курсирование поезда №134/133 Николаев – Рахов.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, из Николаева поезд будет отправляться 23, 25, 26, 28, 29 и 31 декабря 2020 года, а также 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 января 2021 года.

Из Рахова поезд будет курсировать 25, 27, 28, 30 и 31 декабря 2020 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 и 18 января 2021 года.

Что этому предшествовало

"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда на зимние праздники: №143/144 Киев - Ивано-Франковск - Ворохта; №149/150 Полтава – Ворохта и №129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск.

С 18 декабря компания возобновляет курсирование пассажирского поезда №357/358 "Гуцульщина" сообщением Киев - Рахов.

Также в декабре компания возобновляет курсирование ряда поездов.

В частности, возобновляется движение следующих поездов: №13/14 Киев - Солотвино (Тересва); №26/25 Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов; №58/57 Ковель - Одесса; №70/69 Мариуполь - Львов; №138/137 Хмельницкий - Лисичанск; №745/746 Киев – Славское.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец