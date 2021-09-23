На путях в Полтавской области запланированы ремонтные работы.

"Укрзализныця" временно отменила поезд на одном из популярных направлений. Решение принято из-за ремонтных работ на путях.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

В связи ремонтными работами на участке Полтава - Гребенка временно отменили поезда № 724/723 Киев - Харьков - Киев, который отправляется из Киева и Харькова 27-30 сентября, а также 1, 4 и 5 октября.

В то же время назначили дополнительные поезда № 720/719 Киев - Харьков – Киев. Он отправляется из Киева 27-30 сентября, 1 и 4 октября, а из Харькова 28-30 сентября, 1, 2 и 5 октября.

Читайте такжеВторой раз за неделю: на Буковине снова оползень, есть задержки на железной дороге"Продажа билетов осуществлялся с учетом откорректированного графика движения указанных поездов. Во избежание недоразумений призываем пассажиров заранее ознакомиться с информацией о прибытии и отправлении поезда, указанной на проездном документе, а также внимательно слушать объявления на вокзалах", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, Укрзализныця и Министерство инфраструктуры намерены повысить тарифы на перевозки грузов 1 класса на 9% уже с 1 января 2022 года.

Автор: Анастасия Горбачева