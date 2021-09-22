Новых членов наблюдательного совета правительство не назначало.

Кабинет министров не продлил контракты с четырьмя членами наблюдательного совета "Укрзализныци" - Шевки Аджунером (председатель наблюдательного совета), Сергеем Лещенко, Олегом Журавлевым и Андреасом Матье.

Как говорится в сообщении на сайте компании, по состоянию на 19 сентября "Укрзализныця" не имеет информации о продлении полномочий членами наблюдательного совета, поэтому они прекращаются.

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Шевки Аджунер и Андреас Матье исполняли полномочия независимых членов наблюдательного совета УЗ в течение 3 лет и 3 месяцев (с июня 2018 года). Олег Журавлев и Сергей Лещенко исполняли полномочия членов наблюдательного совета компании в течение 1 года и 10 месяцев (с декабря 2019 года): первый был представителем государства, а второй – независимым членом.

Вместо этих членов наблюдательного совета правительство никого не назначало.

"Укрзализныця": что необходимо знать

"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Автор: Дмитрий Шварц