По результатам первого полугодия "Укрзализныця" получила прибыль в 3,1 млрд грн, а ее доход от грузовых перевозок достиг 43 млрд грн, продемонстрировав рост на 6,5 млрд грн. Но, как это ни странно, компания продемонстрировала падение прибыли на 1,7 млрд грн. Из-за этого руководство УЗ уже заговорило о необходимости повышения тарифа на грузовые перевозки. Об этом пишет Минпром.

В то же время, по мнению генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) Владимира Гусака, опрошенного изданием, для решения "загадки", из-за которой УЗ теряет средства, следует тщательно разбираться в хозяйственной деятельности "Укрзализныци".

"Как показывает многолетний опыт работы с "Укрзализныцей", в компании, к сожалению, операционная эффективность не является приоритетом. Это отразилось и на падении прибыли. Было бы неплохо, например, посмотреть, какие сейчас нормы расхода дизельного топлива в "Укрзализныце". Ведь еще несколько лет назад удельная норма расхода дизельного топлива в Украине была вдвое больше, чем, скажем, в Казахстане", – говорит он.

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При этом, согласно официальному отчету "Укрзализныци", затраты компании в этом году меньше, чем в прошлом. В частности, закупочные цены на топливо в первом полугодии были ниже на 3%, а закупочная цена газ упала на 35%. На капитальные инвестиции УЗ потратила лишь 4,5 млрд грн, что на 2,1 млрд меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Но компания отчиталась о росте операционных расходов – на 2,6 млрд грн, до 4,6 млрд грн.