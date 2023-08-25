В связи со схождением грузовых вагонов на Полтавщине, ряд поездов Харьковского направления будет следовать резервным маршрутом, сообщает "Укрзализныця" в Telegram.
Отмечается, что это повлияет на задержку поездов:
- 711 Краматорск-Киев;
- 723 Харьков-Киев;
- 724 Киев-Харьков;
- 21 Харьков-Львов;
- 22 Львов-Харьков;
- 17 Харьков-Ужгород;
- 73 Харьков-Перемышль;
- 93 Харьков-Хелм.
Ориентировочное время в пути может увеличиться на около 4 часов.
В УЗ также отметили, что в связи с объездом поезда Харьковского направления будут следовать через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская.
Отмечается, что все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, вынужденно прибывающих в комендантский час. В компании отметили, что уже работают над возобновлением движенияпо стандартному маршруту.
"Укрзализныця" - последние новости
21 августа в УЗ добавили свежемодернизированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы. Эти вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты и качественное индивидуально управляемое освещение.
Кроме того, 17 августа стало известно, что УЗ временно меняет график курсирования поездов в Польшу из-за ремонта инфраструктуры польской железной дороги в Перемышле, который начнется с 8 сентября.