Ориентировочное время в пути может увеличиться на около 4 часов.

В связи со схождением грузовых вагонов на Полтавщине, ряд поездов Харьковского направления будет следовать резервным маршрутом, сообщает "Укрзализныця" в Telegram.

Отмечается, что это повлияет на задержку поездов:

711 Краматорск-Киев;

723 Харьков-Киев;

724 Киев-Харьков;

21 Харьков-Львов;

22 Львов-Харьков;

17 Харьков-Ужгород;

73 Харьков-Перемышль;

93 Харьков-Хелм.

Ориентировочное время в пути может увеличиться на около 4 часов.

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В УЗ также отметили, что в связи с объездом поезда Харьковского направления будут следовать через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская.

Отмечается, что все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, вынужденно прибывающих в комендантский час. В компании отметили, что уже работают над возобновлением движенияпо стандартному маршруту.

"Укрзализныця" - последние новости

21 августа в УЗ добавили свежемодернизированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы. Эти вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты и качественное индивидуально управляемое освещение.

Кроме того, 17 августа стало известно, что УЗ временно меняет график курсирования поездов в Польшу из-за ремонта инфраструктуры польской железной дороги в Перемышле, который начнется с 8 сентября.

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