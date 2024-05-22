Обновленные тарифы начали действовать с 22 мая.

Государственная "Укрзализныця" впервые за пять лет проиндексировала стоимость постельного белья в пассажирских поездах. Так, начиная с 22 мая постельное белье в плацкартных и купейных вагонах будет стоить 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ – 120 грн (вместо 60 грн). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании отметили, что перед изменением стоимости услуги завершили замену постельного белья. Также до конца июня этого года будет завершена замена матрасов и подушек на всех рейсах дальнего следования.

"Кроме того, перед закупкой новых комплектов "Укрзализныця" провела консультации с ведущими производителями и поставщиками, чтобы не просто заменить устаревший инвентарь, но и выработать новые стандарты, которые позволят учесть лучшие практики рынка и ощутимо повысить комфорт в дороге и износостойкость продукции", – говорится в сообщении.

Видео дня

Обновление от "Укрзализныци"

Ранее УНИАН сообщал, что государственная "Укрзализныця" запускает обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Сайт разработан при поддержке Mastercard и построен с помощью современных дизайнерских и ІТ-решений.

"Укрзализныця" возобновила прямое железнодорожное сообщение Славутича с Киевом. Отныне на этом маршруте будет курсировать современный модернизированный электропоезд. Кроме того, в УЗ заявили, что усиливают транспортную связь столицы с Сумской областью.

Вас также могут заинтересовать новости: