Поезд предоставит жителям Сумской области сообщение с Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областями.

"Укрзализныця" назначает поезд №769/770 Хутор-Михайловский (Сумская обл.) – Киев – Тернополь.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", поезд будет отправляться из Хутор-Михайловского с 10 февраля в 16:34 по пятницам и воскресеньям, прибывать в Киев в 21:52, а в Тернополь – в 06:15.

В обратном направлении, из Тернополя, поезд будет следовать только до столицы, будет отправляться с 11 февраля по понедельникам и субботам в 07:06 и прибывать в Киев в 14:44.

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Поезд сообщением Киев – Хутор-Михайловский будет курсировать с 12 февраля ежедневно, кроме понедельников и суббот. Отправка из Киева – в 10:16, прибытие в Хутор-Михайловский – в 15:55. Отправление из Хутор-Михайловского – с 14 февраля по вторникам, средам и четвергам в 16:34, прибытие в Киев – в 21:52.

Отмечается, что этот поезд предоставит жителям Сумской области сообщение с Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областями.

Билеты уже доступны для покупки в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Война в Украине и "Укрзализныця":

В 2022 году "Укрзализныця" перевезла около 1,4 миллиона пассажиров в страны ЕС. Это является рекордным показателем за последние 10 лет.

6 января 2023 года "Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком.

13 января "Укрзализныця" открыла программу лояльности для своих пассажиров "Железные друзья", в рамках которой каждый километр путешествия превратится в бонусы.

17 января стало известно, что в течение года все поезда Интерсити+ перейдут на интернет от Starlink. Команда Министерства цифровой трансформации уже передала "Укрзализныце" 450 терминалов Starlink.

19 января стало известно, что "Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для жителей северного Полесья и Волыни и назначила с 1 февраля новый поезд сообщением №114/113 Львов - Харьков.

Также "Укрзализныця" продолжает расширять сеть железнодорожных сообщений Украины и Польши и назначила в феврале поезда №89/73 - 74/90 Харьков, Киев - Перемышль и №67/19 - 20/68 Киев - Варшава, Хелм.

26 января стало известно, что "Укрзализныця" из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок в 2023 году ожидает убытков в размере 20,2 млрд грн, но цены на проезд не будет повышать.

3 февраля "Укрзализныця" назначила ряд пригородных пассажирских поездов между населенными пунктами Донецкой и Харьковской областей.

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