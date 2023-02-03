Железнодорожное сообщение между населенными пунктами этих областей расширяется.

"Укрзализныця" назначила ряд пригородных пассажирских поездов между населенными пунктами Донецкой и Харьковской областей.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, с 4 февраля филиал "Донецкая железная дорога" назначает ряд пригородных пассажирских поездов для улучшения железнодорожного сообщения и удовлетворения потребностей в перевозках по регионам.

"Расширяем сообщение между населенными пунктами Донецкой и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

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В частности, назначены следующие поезда:

- №6602 и № 6604 Славянск - Придонецкая, №6603 Придонецкая - Славянск. Остановки на станциях им. Кожушко, Славянский курорт;

- №6705 Придонецкая - Кондратовка ежедневно и №6703 Славянск - Кондратовка ежедневно. Остановки на станциях Славянский курорт, им. Кожушко, Славянск, Шпичкино, Краматорск, Дружковка, Кондратовка;

- №6704, № 6706 Кондратовка - Славянск и остановки на станциях Дружковка, Краматорск, Шпичкино.

Также будет организована ежедневная автобусная перевозка на участки Придонецкая - Лиман.

Кроме того со 2 февраля курсируют пригородные поезда:

- № 6812 Краматорск - Харьков, что на участке Краматорск - Лозовая будет курсировать ежедневно, а на участке Лозовая - Харьков кроме понедельника. Остановки по станциям Шпичкино, Славянск, Шидловская, Бантышево, Гусаровка, Барвенково, Языково, Гавриловка, Дубовое, Близнецы, Лозовая, Краснопавловка, Лихачево, Мерефа, Харьков;

- № 6813 Харьков-Славянск, что на участке Славянск-Лозовая будет курсировать ежедневно, а на участке Лозовая - Харьков кроме понедельника. Остановки по станциям Мерефа, Лихачево, Краснопавловка, Лозовая, Близнецы, Дубовое, Гавриловка, Языково, Барвенково, Гусаровка, Бантышево, Шидловская.

Война в Украине и "Укрзализныця":

В 2022 году "Укрзализныця" перевезла около 1,4 миллиона пассажиров в страны ЕС. Это является рекордным показателем за последние 10 лет.

6 января 2023 года "Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком.

13 января "Укрзализныця" открыла программу лояльности для своих пассажиров "Железные друзья", в рамках которой каждый километр путешествия превратится в бонусы.

17 января стало известно, что в течение года все поезда Интерсити+ перейдут на интернет от Starlink. Команда Министерства цифровой трансформации уже передала "Укрзализныце" 450 терминалов Starlink.

26 января стало известно, что "Укрзализныця" из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок в 2023 году ожидает убытков в размере 20,2 млрд грн, но цены на проезд не будет повышать.

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