В компании подчеркнули, что не планируют поднимать тарифы на грузовые и пассажирские перевозки.

Акционерное общество "Укрзализныця" из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок в 2023 году ожидает убытки в размере 20,2 млрд грн, но цены не будет повышать.

Как говорится в презентации компании по итогам 2022 года, в соответствии с финансовым планом этого года предусмотрено: доходы — 83,9 млрд грн; расходы — 107,9 млрд грн; поступления из государственного бюджета — 1,7 млрд грн; выплаты в пользу государства — 22,8 млрд грн; капитальные инвестиции — 50 млрд грн, что в четыре раза больше, чем в 2022 году.

В компании также подчеркнули, что не планируют поднимать тарифы на грузовые и пассажирские перевозки.

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Кроме того, в прошлом году "Укрзализныця", по ожидаемым данным, получила 10,8 млрд грн чистого убытка, а убыток от пассажирских перевозок составил 13,3 млрд грн.

В компании также отметили, что 10 млрд грн было выделено государством "Укрзализныце" для поддержания ликвидности и бесперебойной работы отрасли.

Новости "Укрзализныци" - последние подробности

6 января "Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком.

13 января "Укрзализныця" открыла программу лояльности для своих пассажиров "Железные друзья".

17 января стало известно, что в течение года все поезда "Укрзализныци" Интерсити+ перейдут на интернет от Starlink.