Каждый километр путешествия превратится в бонусы.

"Укрзализныця" открывает программу лояльности для своих пассажиров "Железные друзья".

"Теперь для тех, кто регулярно выбирает именно железную дорогу для своих путешествий, мы начали программу "Железные друзья": каждый километр путешествия превратится в "обнимашки" от "Укрзализныци", которые можно накапливать и получать за это приятные подарки", - сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что в период с 12 января по 31 марта включительно за свои первые 10 тысяч "обнимашек" пассажиры получат гарантированные подарки от партнера первого этапа вознаграждений - компании Mastercard.

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В пресс-службе отметили, что участником программы лояльности может стать каждый зарегистрированный пользователь мобильного приложения "Укрзализныци".

Кроме того, в пресс-службе также отметили, что в августе прошлого года "Укрзализныця" в партнерстве с Mastercard запустила собственное мобильное приложение для продажи билетов и информирования пассажиров. С тех пор приложение установили более 430 тысяч пассажиров, которые приобрели 800 тыс. билетов.

Последние новости Укрзализныци

Как сообщал УНИАН, 6 января "Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком.

12 января стало известно, что "Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для херсонцев и назначает поезд №110/109 Львов-Херсон.

Также 12 января в "Укрзализныце" сообщили, что меняют расписание и маршрут ряда поездов, курсирующих на участке Кривой Рог-Никополь-Запорожье, для безопасности пассажиров.

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