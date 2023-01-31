Новые поезда между Украиной и Польшей начнут курсировать в феврале 2023 года.

"Укрзализныця" продолжает расширять сеть железнодорожных сообщений Украины и Польши и назначает поезда №89/73-74/90 "Харьков, Киев – Перемышль" и №67/19-20/68 "Киев – Варшава, Хелм", которые будут отправляться в феврале.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, поезд №73/74 "Харьков – Перемышль" будет отправляться из Харькова с 19 февраля по нечетным числам в 14:07. В Киев поезд будет прибывать в 21:04, а в Перемышль – в 11:13.

В обратном направлении из Перемышля поезд будет отправляться по четным числам с 20 февраля в 13:45 и прибывать в Харьков в 10:01.

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Отмечается, что этот поезд предоставит жителям Харькова ежедневное сообщение с Польшей, поскольку назначенный несколько месяцев назад поезд №93/94 "Харьков – Хелм" курсирует из Харькова по четным числам.

Поезд №67/19-20/68 "Киев – Варшава, Хелм" будет отправляться из Киева ежедневно с 19 февраля в 18:14, в Хелм он будет прибывать в 4:55, в Варшаву поезд №67/68 будет прибывать в 10:12.

В обратном направлении, из Варшавы поезд №67/68 будет отправляться в 17:45; из Хелма поезд №19/20 будет отправляться в 23:45 и прибывать в Киев в 13:07.

"Пассажиры поезда №19/20, прибыв в Хелм, могут удобно пересесть на польский поезд ІС67, который будет прибывать в Варшаву в 10:12. Так же в обратном направлении: из Варшавы польский поезд ІС68 будет выезжать в 17:45 и прибывать до Хелма в 21:10. Билеты на эти рейсы нужно покупать заранее онлайн на сайте польской железной дороги", – говорится в сообщении.

Билеты на поезда уже доступны в приложения "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Поезда между Украиной и Польшей

Сейчас между Укриной и Польшей курсирует наибольшее количество международных поездов, по сравнению с другими соседними странами.

В частности, наиболее популярным является ежедневный рейс №67/68 "Киев – Варшава-Всходня", но добыть билеты на него довольно сложно. Чтобы противостоять спекулянтам, "Укрзализныця" перевела продажу билетов на него только в онлайн-формат. Однако в качестве альтернативы пассажирам предлагают рейс №23/24 "Киев-Хелм" с удобной стыковкой до Варшавы.

Также из Киева, Львова, Одессы, Днепра и Запорожья курсирует целый ряд поездов до Перемышля, откуда легко можно доехать до многих других городов Польши. Еще один поезд курсирует из Харькова в Хелм.

Летом 2022 года "Укрзализныця" создала специальный сайт, где можно узнать обо всех пассажирских поездах, которые едут из Украины за границу и обратно, а также об удобных стыковках с местными железными дорогами и аэропортами.

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