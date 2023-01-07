Одна такая станция может заряжать до 33 устройств одновременно и позволит путешествующим украинцам всегда быть на связи.

"Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", первые зарядные станции уже установили на киевском вокзале.

"Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком. Первые станции уже заняли место в киевской "Крепости несокрушимости", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что одна такая станция может заряжать до 33 устройств одновременно и позволит путешествующим украинцам всегда быть на связи.

Зарядные станции предоставила Kusto Group - группа казахстанских предпринимателей, которые активно поддерживают гуманитарные проекты в Украине.

В пресс-службе также отметили, что станции произведены в рекордные сроки в Турции специально для "Укрзализныци" и, несмотря на сложную логистику, были доставлены в Украину уже в начале года.

Последние новости "Укрзализныци" - подробности

"Укрзализныця" в столице назначила рейсы ретро-поезда на паровозной тяге, который будет курсировать 14 и 15 января.

30 декабря стало известно, что "Укрзализныця" в честь зимних праздников запустила во Львове сказочный ретро-поезд.

"Укрзализныця" вместе с Киевской городской властью запустила в тестовом режиме оплату проезда городской транспортной картой, банковской картой и устройствами с NFC на 17 станциях киевской кольцевой электрички.