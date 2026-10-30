Зеленский ввел санкции против разработчиков российского 'Рассвета'

Кроме того, введены ограничительные меры против 39 судов теневого флота России.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских компаний и лиц, причастных к созданию спутниковой системы связи "Рассвет". Он подписал соответствующие указы, введя в действие санкционное решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится на сайте главы государства.

В частности, в санкционный пакет, касающийся системы "Рассвет", вошли 10 компаний и связанные с ними 19 россиян. Они причастны к работе над запуском системы, которую агрессор планирует использовать на территории Украины для продолжения своей агрессивной и неспровоцированной войны.

В связи с этим отмечается, что РФ стремится создать спутниковую систему, похожую на сеть Starlink, которая позволяла бы руководить войсками, наводить и управлять в режиме онлайн ударными дронами, в частности "Шахедами", и ракетами. Развертывание этой системы может помочь России не только осуществлять непрерывное управление средствами поражения в режиме реального времени на территории Украины, но и создавать угрозы для других стран.

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Среди компаний, в отношении которых введены санкции:

"Бюро 1440" – разработчик, координатор и системный интегратор проекта "Рассвет";

связанная с этой структурой "Лабс 1440" – специализируется на производстве солнечных батарей для космических аппаратов;

"ФАБ Рассвет" – занимается разработкой, производством и сопровождением низкоорбитальных спутников связи, абонентских терминалов;

белорусское предприятие "Аэрокосмические приборы" – осуществляет разработку и прототипирование компонентов для аэрокосмических систем.

Также санкции введены против "5С Групп", поставляющей в РФ иностранное промышленное оборудование и разрабатывающей промышленные компьютеры под брендом RMatic. Один из них был поставлен подсанкционному производителю систем РЭБ и дронов "Орлан" и использован в опытно-конструкторских работах в интересах "Бюро 1440".

Кроме того, санкции наложены на следующие предприятия:

"Производственное объединение "Аквамаш" – специализируется на механической обработке металлических изделий и изготовлении высокоточных деталей;

"Эл-Оптикс" – поставляет, обслуживает и интегрирует оптическое, телекоммуникационное и лазерное оборудование, фотонику и системы квантовой связи;

"Элесар-Групп" – поставляет в РФ электронные компоненты и оборудование иностранного производства;

"Малые космические аппараты" – специализируется на разработке космической техники и наземных средств спутниковой связи.

Как отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, "Рассвет" – это попытка России создать собственную низкоорбитальную спутниковую систему и использовать её в войне против Украины и для создания угроз всему миру.

"Проект зависит от иностранных технологий, оборудования и компонентов, поэтому мы наносим удары по этим цепочкам уже на этапе разработки и призываем партнеров синхронизировать санкции", – подчеркнул Власюк.

Новые санкции против судов, перевозящих нефть

В то же время введен очередной пакет санкций против теневого флота. В него вошли 39 морских судов, плавающих под флагами: России – 17, Барбадоса – 3, Либерии – 3, Маршалловых Островов – 3, Панамы – 3, Гонконга – 2, Джибути – 2, Багамских Островов – 1, Экваториальной Гвинеи – 1, Зимбабве – 1, Камеруна – 1, Палау – 1, Сьерра-Леоне – 1.

Эти суда обеспечивают экспорт российской нефти, нефтепродуктов, а также газового конденсата, что является важнейшим источником дохода бюджета государства-агрессора, который затем направляется на войну против украинцев.

Указанные суда транспортируют российские энергоносители в порты Китая, Индии, Египта, Турции и других стран. Только одно из них – "Vasily Dinkov" – и только за первое полугодие 2026 года осуществило 15 операций по перевозке около 726 тысяч тонн российской сырой нефти.

К тому же, часть судов уже находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Австралии. Украина передаст всю информацию партнерам для полной синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

Система "Рассвет"

Как сообщал УНИАН, Россия может очень быстро запустить полноценную работу системы "Рассвет". Сейчас они уже могут вести наблюдение над Украиной до 1 часа в сутки. Россиянам требуется около 200–250 спутников на орбите для того, чтобы обеспечить покрытие всей территории Украины.

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