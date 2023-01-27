Более 600 тысяч граждан были эвакуированы в Европейский Союз.

В 2022 году "Укрзализныця" перевезла около 1,4 миллиона пассажиров в страны ЕС. Это является рекордным показателем за последние 10 лет.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, многие украинцы были вынуждены из-за войны уехать за границу. В частности, поездами было эвакуировано более 600 тысяч человек в соседние страны.

"Тогда железная дорога была наиболее безопасным транспортом, а теперь это самый удобный транспорт для путешествия между домом и местом временного проживания. Кроме эвакуации, в прошлом году перевезено 1,4 млн пассажиров в страны ЕС и обратно. Это почти в 10 раз больше, чем в 2021 году", - отметил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Отмечается, что самым популярным международным поездом остается рейс Киев-Варшава. За день в онлайн-сервисах "Укрзализныця" получает более 2 тыс. запросов по покупке билетов на этот поезд, но его вместимость ограничена 150 местами на рейс.

"На этом маршруте используются так называемые международные вагоны РИЦ, парк которых ограничен. Сейчас "Укрзализныця" вместе с польскими коллегами прорабатывает вопрос курсирования на маршруте обычных украинских вагонов, которые несколько шире. Тестовый проезд состоялся успешно, поэтому можно ожидать, что мест на этом маршруте станет больше", - добавил Камышин.

Всего в 2022 году в дальнем сообщении перевезено 16,9 млн пассажиров. Еще 4 млн пассажиров эвакуированы.

Новости Укрзализныци

Как сообщал УНИАН, 6 января "Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком.

13 января "Укрзализныця" открыла программу лояльности для своих пассажиров "Железные друзья", в рамках которой каждый километр путешествия превратится в бонусы.

17 января стало известно, что в течение года все поезда Интерсити+ перейдут на интернет от Starlink. Команда Министерства цифровой трансформации уже передала "Укрзализныце" 450 терминалов Starlink. В следующем месяце будет доставлена еще одна партия.

Кроме того, 26 января стало известно, что "Укрзализныця" из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок в 2023 году ожидает убытков в размере 20,2 млрд грн, но цены на проезд не будет повышать.

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