Криптовалюты обвалились из-за крупнейшей кражи в истории киберпреступности

Из-за взлома системы безопасности Binance убытки могут составить 6,3 млрд долларов.

Рынок криптовалют обвалился – биткоин впервые за более чем месяц опустился до отметки в 77 тысяч долларов. Это произошло после того, как крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance Holdings сообщила о хакерской атаке, сообщает Bloomberg.

Во время утренних торгов в пятницу в Азии биткоин подешевел на 3,1%. После коррекции, по состоянию на 06:00 по киевскому времени, он торговался на уровне около 77 300 долларов. Другие криптовалюты, в частности Ether, Solana и XRP, также потеряли в цене.

Ethereum подешевел примерно на 5% за последние сутки. Solana упала примерно на 5%, тогда как XRP потерял в цене примерно 7%. В то же время токен BNB биржи Binance подорожал на 3,4%, частично отыграв падение на 7,6%, зафиксированное в четверг.

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В конце октября 2026 года произошла крупнейшая хакерская атака в истории криптовалютного рынка.

По данным Bloomberg, из-за взлома системы безопасности Binance убытки могут составить 6,3 млрд долларов. Инцидент вновь поднял вопрос о способности отрасли защищать цифровые активы на фоне её стремления привлечь традиционных финансовых инвесторов.

"Это крупнейшая кража в истории киберпреступности, а не только крупнейшая в криптовалютной отрасли", – отметил генеральный директор компании по кибербезопасности FailSafe Анейрин Флинн.

По предварительным результатам расследования, причиной инцидента мог стать взлом ноутбука одного из инженеров Binance. По данным аналитической компании по исследованию блокчейна TRM Labs, за атакой стоит Северная Корея.

"Вечером 29 октября миллиарды долларов в криптовалюте начали выводить из кошельков Binance в десяти блокчейнах, в частности Bitcoin, Ethereum, Solana и XRP. Средства поступали на адреса, контролируемые одним злоумышленником", – сообщили в TRM Labs.

Общая ситуация на рынке криптовалют

На этой неделе биткоин и без того находился под давлением из-за общей макроэкономической ситуации, которая негативно влияет на рынок криптовалют. Опасения относительно масштабных расходов на искусственный интеллект и финансовых результатов технологических компаний привели к падению фондовых рынков.

Фьючерсы на индекс Nasdaq 100, в который входят преимущественно технологические компании, снизились на 2,3% после публикации финансовой отчетности Amazon.com Inc. и Intel Corp.

"В целом рынок криптовалют и без того демонстрировал медвежьи настроения, поэтому падение так быстро охватило практически все активы", – отметил Джефф Ко, главный аналитик ViaBTC.

На протяжении большей части недели биткоин торговался вблизи отметки в 80 тысяч долларов. Однако в пятницу истек срок действия опционов на платформе Deribit общей стоимостью 11 млрд долларов, что усилило давление на рынок и общие настроения, направленные на избегание риска.

По данным Coinglass, за 24 часа на рынке криптовалют были ликвидированы длинные позиции общей стоимостью около 1,3 млрд долларов. Падение произошло несмотря на то, что в начале недели инвесторы продолжали вкладывать средства в спотовые биржевые фонды (ETF) на базе биткоина, торгующиеся на американских биржах.

Чистый приток средств за период с понедельника по среду составил 423,7 млн долларов. Это свидетельствует о развороте тенденции после оттока более 770 млн долларов в четверг и пятницу прошлой недели.

Рынок криптовалют – динамика года

В конце августа биткоин впервые с середины мая превысил отметку в 80 тысяч долларов. Рост стоимости главной криптовалюты был обусловлен ослаблением американского доллара, а также действиями Минфина США, направленными на стабилизацию рынка долгосрочных государственных облигаций.

Ранее, в июле, биткоин, напротив, упал до самой низкой отметки за последние 21 месяц. На его курс негативно повлияли ожидания повышения процентных ставок в США и беспокойство инвесторов относительно стратегии крупной компании, которая активно скупала криптовалюту.

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