Android 17: когда смартфоны Samsung, Xiaomi и других брендов получат обновление

Google уже выпустила Android 17 для всех совместимых смартфонов Pixel, и недавно другие производители Android также начали его распространение на свои девайсы. Большинство из них уже опубликовали полные графики выхода прошивки, по которым можно узнать, когда конкретная модель получит новую версию операционной системы.
Android-производители распространяют прошивки постепенно, отдельными волнами. Сроки могут отличаться в зависимости от региона, поэтому даже совместимый смартфон не обязательно получит обновление в указанный день. Портал Gizmochina скомпилировал данные по выходу Android 17 от именитых производителей мобильных устройств.
Google Pixel
Google начала распространение Android 17 еще 16 июня. В отличие от большинства других производителей, компания выпустила обновление одновременно для всех совместимых устройств.
В список вошли смартфоны серий Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 и Pixel 10, включая версии Pro, XL, Fold и модели с индексом "a". Обновление также доступно для Pixel Fold и Pixel Tablet.
Если смартфон еще не получил новую версию системы, проверить ее наличие можно в настройках, открыв раздел "Система" и выбрав пункт "Обновление ПО".
Samsung (One UI 9)
По состоянию на конец октября новая прошивка добралась практически до всех флагманских и среднебюджетных моделей Samsung Galaxy. Некоторые смартфоны начального уровня также начали переходить на новую версию системы
Cудя по всему, распространение One UI 9 уже приближается к завершающим этапам, но точных сроков для оставшихся устройств компания не назвала.
Xiaomi (HyperOS 4)
Xiaomi, включая дочерний бренд Redmi, пока озвучила сроки запуска HyperOS 4 только для китайских пользователей. Оно позволяет примерно понять, какие международные модели получат новую версию системы и в какой последовательности будет проходить обновление.
- 15 октября 2026 года: Xiaomi 17 Ultra, 17 Ultra Satellite Edition, 17 Pro Max, 17 Pro, Xiaomi 17 и Mix Flip 2. Среди устройств Redmi обновление получат K90 Pro Max, K90 Pro, K90 Pro Lamborghini Edition и K90. Также в список вошли планшеты Xiaomi Pad 8 Pro и Pad 8.
- 31 октября 2026 года: Xiaomi 16 Ultra, 16 Pro, Xiaomi 16 и Pad 7 Ultra. Из устройств Redmi – K80 Pro, K80 Extreme Edition, Turbo 4 Pro и Turbo 4.
- 15 ноября 2026 года: Xiaomi 15 Pro, 15 Pro Titanium Edition, 15 Ultra, 15S Pro, Xiaomi 15, 14 Ultra и MIX Fold 4. Обновление также получат планшеты Pad 7S Pro, Pad 7 Pro, Pad 7 Max и Pad 7. Среди моделей Redmi – K80, K80 Pro Champion Edition, K70 Extreme Edition, K70, Turbo 3, Turbo 3 Harry Potter Edition и Pad Pro.
- 30 ноября 2026 года: Xiaomi MIX Flip и Xiaomi Civi 5 Pro. В линейке Redmi обновление подтверждено для K70 Pro, Note 15 Pro+, Note 15, Pad Pro 5G, Pad 2, Pad 2 Explorer Edition и Pad 2 5G.
- Декабрь 2026 года: Xiaomi 14 Pro, 14 Pro Titanium Edition, 14 Pro Satellite Edition, Xiaomi 14, MIX Fold 3, 13 Ultra, 13 Pro, Xiaomi 13, 14 Civi, Civi 4 Pro, 13 Limited Edition, а также планшеты Pad 6S Pro 12.4 и Pad 6 Max 14. Среди устройств Redmi – K70E, Note 14 Pro+, Note 14 Pro, Note 14 5G, K60 Extreme Edition, Note 13 Pro+, Note 13 Pro, Note 13 5G, Note 13R Pro, Note 13R, 14R 5G, 14C 5G, 13R 5G, 13 5G, 13C 5G и планшет Pad SE 8.7 4G.
OnePlus, Oppo, Realme (ColorOS 17)
Как известно, бренды OnePlus, Oppo, Realme переходят на унифицированную оболочку ColorOS 17. Распространение прошивки началось 29 октября и будет проходить в несколько этапов:
- 29 октября 2026 года: OnePlus 15, OnePlus Pad 4; OPPO Find N6, Find X9 Ultra, Find X9s, Find X9 Pro и Find X9; Realme GT 8 Pro и GT 8 Pro Dream Edition.
- 30 октября: OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13s; OPPO Find N5, Find X8 Pro, Find X8, Reno16 Pro 5G, Reno16 5G, Reno16c 5G, Reno16 FS 5G и Reno16 F 5G; Realme GT 7 Pro, Realme 16 Pro+ 5G и Realme 16 Pro 5G.
- Ноябрь 2026 года: OnePlus Open, OnePlus 13R, OnePlus 12, OnePlus Nord 6, Nord CE6, OnePlus Pad 3; Find N3, Find N3 Flip, смартфоны серий Reno15 и Reno14, а также K14x 5G, K14 5G, K13x 5G, F33 5G, F31 5G и F29 5G; Realme GT 7, GT 7 Dream Edition, GT 7T, Realme 16 5G, 16 Lite 5G, серии Realme 15 и P4, а также Narzo 90 5G и Narzo 90x 5G.
- Декабрь 2026 года: OnePlus 12R, OnePlus 12R Genshin Impact Edition, OnePlus 11, Nord 5, Nord CE6 Lite, Nord CE5, OnePlus Pad 2 и Pad Go 2; Reno13 Pro 5G, Reno13 5G, Reno13 FS 5G, Reno13 A, Reno13 F 5G, Reno13 F, K13 Turbo Pro 5G, K13 Turbo 5G, K13 5G, а также планшеты Pad 5, Pad 3 Pro и Pad 3; Realme GT 6, GT 6T, Realme 16T 5G, 16x 5G, серии Realme 14, P4, P3 и Narzo Power 5G, Narzo 100x 5G, Narzo 80 Pro 5G, Narzo 80 Lite 5G и Narzo 80x 5G.
- Первый квартал 2027 года: OnePlus Nord 4, Nord N6, Nord N6x, Nord N6 Lite и OnePlus Pad Lite; Find N2 Flip, смартфоны Reno12 Pro 5G и Reno12 5G, F33 Pro 5G, F31 Pro+ 5G, F31 Pro 5G, F29 Pro 5G и планшеты Pad SE; Realme P4 Lite, P3 Lite, Narzo 80 Lite, Note 80, Note 80s, Note 70, Note 70s и Note 70T.
Vivo и iQOO (OriginOS 7)
Vivo тоже представила расписание обновления устройств до Android 17. Вместе с новой версией системы смартфоны получат оболочку OriginOS 7 с дополнительными функциями на основе искусственного интеллекта и другими улучшениями.
- Конец октября 2026 года: Vivo X Fold 5, X300 Ultra, X300 Pro, X300 и X300 FE. Среди устройств iQOO первым обновление получит iQOO 15.
- Середина ноября: Vivo X200 Pro, X200, X200 FE и X200T, а также iQOO 15R и iQOO 13.
- Середина декабря: Vivo X Fold 3 Pro, X100 Pro, X100, V70 Elite, V70, V70 FE, V60, V60e. Также обновятся iQOO 12, iQOO Neo 10 и Neo 10R.
- Конец декабря: Vivo V50 и V50e.
- Конец января 2027 года: Vivo V40 Pro, V40, S2, S2 FE, T5 Pro 5G, T5 5G, T5x 5G, T4 Ultra, T4 Pro, T4 5G, T4R 5G, T3 Ultra и Y51 Pro 5G. Среди моделей iQOO в этот период обновление ожидается для Neo9 Pro, Z11 5G, Z11x 5G, Z11xa 5G, Z10 5G и Z10R 5G.
- Конец февраля 2027 года: Vivo V40e, V30 Pro, V30, V30e, Y400 Pro 5G, Y400 5G, Y31 Pro 5G и T4x 5G, а также iQOO Z10x 5G.
Motorola (Android 17)
В отличие от других производителей, Motorola будет распространять обновления в фоновом режиме без публичного расписания. Список поддерживаемых устройств прилагается.
- Motorola Signature
- Motorola Razr 70 Ultra
- Motorola Razr 70 Plus
- Motorola Razr 70
- Motorola Razr Ultra 2026
- Motorola Razr+ 2026
- Motorola Razr 2026
- Motorola Razr Fold 2026
- Motorola Razr Fold 2025
- Motorola Razr 60 Ultra
- Motorola Razr 60s
- Motorola Razr 60d
- Motorola Razr 60
- Motorola Razr Ultra 2025
- Motorola Razr+ 2025
- Motorola Razr 2025
- Motorola Razr 50 Ultra
- Motorola Razr+ 2024
- Motorola Edge 2026
- Motorola Edge 70 Pro+
- Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Edge 70 Max
- Motorola Edge 70 Neo
- Motorola Edge 70 Plus
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 2025
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 50 Ultra
- Moto G Stylus 2026
- Moto G Power 2026
- Moto G Play 2026
- Moto G 2026
- Moto G 2025
- Moto G Power 2025
- Moto G Stylus 2025
- Moto G Max
- Moto G87
- Moto G86
- Moto G86 Power
- Moto G77
- Moto G77 Power
- Moto G67
- Moto G57
- Moto G57 Power
- Moto G47
- Moto G37
- Moto G37 Power
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