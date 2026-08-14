Один из самых знаковых iPhone в истории признали 'устаревшим': что это значит

Вместе с ним в этот список попал 15-дюймовый MacBook Pro 2018 года.

Apple внесла в список "устаревших и вышедших из эксплуатации" продуктов легендарный iPhone X. Помимо культового смартфона, список пополнил 15-дюймовый MacBook Pro (2018). Теперь эти гаджеты официально признаны "старичками", которым пора на покой, пишет MacRumors.

После получения такого статуса устройство больше не подлежит официальному ремонту у Apple или ее авторизированных партнеров. Заказать оригинальные комплектующие через официальные каналы тоже невозможно. Такая участь постигает абсолютно все устройства Apple, которые были сняты с продажи более 7 лет назад.

Для компьютеров Mac действуют отдельные правила: батарею могут заменить в течение 10 лет после того, как модель перестала официально продаваться, но только при наличии необходимых комплектующих.

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iPhone X появился в продаже в ноябре 2017 года и стал одним из самых важных смартфонов в истории Apple. Именно эта модель первой получила OLED-экран, уникальную в своем роде систему распознавания лица Face ID и отказалась от привычной кнопки Home с Touch ID. Корпус смартфона получил стеклянную заднюю панель и рамку из нержавеющей стали.

Последней крупной версией операционной системы для iPhone X стала iOS 16. Устройство не получило поддержку iOS 17 и более новых релизов из-за ограничений процессора A11 Bionic.

В марте 2026 года Apple добавила 15 ноутбуков и смартфонов в список устаревших устройств. Под "сокращение" попали не только старые гаджеты, но и совсем свежие новинки.

Через год Apple готовится представить юбилейный iPhone, редизайн которого по значимости будет напоминать релиз iPhone X. По слухам, смартфон получит специальный OLED-экран Samsung с плавными микроизгибами со всех четырех сторон – без вырезов и рамок.

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