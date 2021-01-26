Штаб "Укравтодора" работает на базе ситуационного центра, где используются современное оборудование и программно-технические решения.

С сегодняшнего дня, 26 января, при Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начал круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения.

Читайте такжеВ Киеве появились новые дорожные знаки: как они выглядят и где установленыОб этом сообщила пресс-служба агентства на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что в штаб вошли "Укравтодор", Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Нацполиция, госпредприятие "Автомобильные дороги Украины", Государственная служба Украины по безопасности на транспорте, Киевская облгосадминистрация, Киевская городская госадминистрация, Ассоциация международных перевозчиков Украины и Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков Украины.

Штаб "Укравтодора" работает на базе ситуационного центра, где используются современное оборудование и программно-технические решения.

Пресс-служба также сообщила, что для получения информации о состоянии проезда по автодорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации граждане могут воспользоваться круглосуточной горячей линией - (044) 287-11-40.

Кроме этого, "Укравтодор" сообщил об ухудшении погодных условий, которое может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на дорогах.

"В связи с прохождением 26-27 января активного циклона, в южных областях ожидается снег и метели при порывах ветра до 20 м/с и образование снежного покрова до 20 см", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

По сегодняшней информации Укргидрометцентра, в последующие двое суток в большинстве южных, центральных и северных областей ожидается снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях - значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. На юго-востоке страны - дожди, в западных областях - без существенных осадков.

Температура ночью и днем - от 3 градусов мороза до 3 тепла, в восточных и юго-восточных областях - 2-8 градусов тепла.

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Автор: Павел Степанец